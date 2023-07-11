Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Матч длился 2 часа 51 минуту.

Рублев сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. У Джоковича — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который был сильнее россиянина Романа Сафиуллина.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3