Звонарева вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде.

В третьем круге теннисистки победили американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — 6:3, 6:3