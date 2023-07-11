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«Большой шлем»

Сегодня, 21:35

Звонарева вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде.

В третьем круге теннисистки победили американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — 6:3, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Вера Звонарева
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