Рублев — о Джоковиче: «Почему я должен думать о его достижениях?»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал возможность встречи в четвертьфинале Уимблдона с семикратным чемпионом турнира Новаком Джоковичем.

«Я не думаю о достижениях Новака, это его история. Он знает, что он один из лучших теннисистов мира, особенно здесь, на этом корте. Почему я должен думать о его достижениях? Мне нужно думать о себе и делать все возможное. Это, как если бы он вдруг начал думать о том, что я проиграл все свои четвертьфиналы на «Шлемах», — сказал Рублев после матча.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).