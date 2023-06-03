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«Большой шлем»

Сегодня, 16:13

Руне в трех сетах обыграл Оливьери в третьем круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл аргентинца Дженаро Альберто Оливьери в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.

В четвертом круге 20-летний Руне сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Тэйлор Фритц (США, 9).

В другом матче бразилец Тиагу Сейбот Уайлд, который в первом круге обыграл Даниила Медведева, проиграл японцу Йосихито Нисиока (6:3, 6:7 (8:10), 6:2, 4:6, 0:6).

В четвертом раунде Нисиока встретится победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 15) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) — 6:4, 6:1, 6:3

Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0

Теннис
Roland Garros
Хольгер Руне
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