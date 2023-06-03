Рууд сыграет с Харри в четвером круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:15
Чилийский теннисист Николас Харри обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.
В следующем раунде Харри встретится с норвежцем Каспером Руудом.
В другом матче Борна Чорич (Хорватия) проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6. В четвертом круге Этчеверри сыграет с Йосихито Нисиока (Япония).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2