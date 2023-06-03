Рууд сыграет с Харри в четвером круге «Ролан Гаррос»

Чилийский теннисист Николас Харри обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

В следующем раунде Харри встретится с норвежцем Каспером Руудом.

В другом матче Борна Чорич (Хорватия) проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6. В четвертом круге Этчеверри сыграет с Йосихито Нисиока (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2