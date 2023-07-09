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Сегодня, 18:34

Сафиуллин обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Мария Гусева
Роман Сафиуллин.
Фото AFP
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В матче четвертого круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Матч продлился 2 часа 12 минут. Сафиуллин сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Шаповалова 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия).

Для Сафиуллина это дебютный Уимблдон, до этого он играл в квалификации.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/35/
Теннис
Уимблдон
Денис Шаповалов
Роман Сафиуллин
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