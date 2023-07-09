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«Большой шлем»

Сегодня, 18:25

Данилина и Маю во втором круге парного разряда Уимблдона сыграют с Самсоновой и Вавассори

Виктория Кравченко
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с француженкой Николя Маю обыграли Яну Сизикову/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) в первом круге Уимблдона (6:1, 6:4).

В следующем круге Данилина и Маю встретятся с парой Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Николя Маю (Казахстан/Франция) — Яна Сизикова/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) — 6:1, 6:4

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