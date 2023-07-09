Данилина и Маю во втором круге парного разряда Уимблдона сыграют с Самсоновой и Вавассори

Сегодня, 18:25
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с француженкой Николя Маю обыграли Яну Сизикову/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) в первом круге Уимблдона (6:1, 6:4).
В следующем круге Данилина и Маю встретятся с парой Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Николя Маю (Казахстан/Франция) — Яна Сизикова/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) — 6:1, 6:4