Данилина и Маю во втором круге парного разряда Уимблдона сыграют с Самсоновой и Вавассори

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с француженкой Николя Маю обыграли Яну Сизикову/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) в первом круге Уимблдона (6:1, 6:4). В следующем круге Данилина и Маю встретятся с парой Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Микст Парный разряд Первый круг Анна Данилина/Николя Маю (Казахстан/Франция) — Яна Сизикова/Андрес Мольтени (Россия/Аргентина) — 6:1, 6:4