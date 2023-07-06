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Сегодня, 20:14

Селиваненко прокомментировал победу Рублева над Карацевым во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от матча между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублева.

«Андрей и Аслан провели красивый матч, продемонстрировав теннис самого высокого уровня. Аслан несмотря на проигрыш показал качественную игру, на которую было интересно смотреть. Но Андрей по итогам оказался все же сильнее, сумев после проигранного на тай-брейке первого сета сначала восстановить равновесие, а потом довести матч до победы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Следующим соперником российского теннисиста станет бельгиец Давид Гоффен или чилиец Томас Барриос-Вера.

Победа над Карацевым во втором круге Уимблдона стала для Рублева 50-й на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10978481-selivanenko-prokommentiroval-pobedu-rubleva-nad-karacevym-na-uimbldone.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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