Стал известен список «сеяных» теннисисток Уимбодона: Касаткина — 11-я, Кудерметова — 12-я

Опубликован список «сеяных» теннисисток на предстоящем Уимблдоне-2023.

Среди россиянок Дарья Касаткина оказалась на 11-м месте, Вероника Кудерметова — 12-я, Людмила Самсонова — 15-я. Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, на 21-й и 22-й строчках, соответственно.

Лидирует в посеве полька Ига Свентек. В топ-3 вошли также — белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Победительницей прошлогоднего Уимблдона стала Рыбакина, которая в финале обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (3-6 6-2 6-2).

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.