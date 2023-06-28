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Сегодня, 14:58

Медведев стал 3-м «сеяным» на Уимблдоне, Рублев — 7-м

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Стал известен список «сеяных» теннисистов на предстоящем Уимблдоне-2023.

Среди россиян в топ-10 оказались Даниил Медведев (3-е место) и Андрей Рублев (7-е).

Лидирует в списке испанец Карлос Алькарас, который вернул себе первую строчку рейтинга ATP. На втором месте — серб Новак Джокович.

В первую десятку также попали норвежец Каспер Рууд (4-й), грек Стефанос Циципас (5-й), датчанин Хольгер Руне (6-й), итальянец Янник Синнер (8), американцы Тэйлор Фритц и Фрэнсис Тиафо (9 и 10).

Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович, который в финале-2022 обыграл австралийца Ника Кирьоса 4-6 6-3 6-4 7-6 (7:3).

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
Хольгер Руне
Янник Синнер
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