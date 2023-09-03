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«Большой шлем»

Сегодня, 01:30

Свитолина проиграла в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в третьем круге US Open. В трех сетах она проиграла американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:4, 2:6.

Следующей соперницей американской теннисистки будет соотечественница Мэдисон Кис, которая ранее победила россиянку Людмилу Самсонову.

Также в четвертый круг вышла китаянка Чжэн Циньвэнь, обыгравшая итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 4:6, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 26) — 6:4, 4:6, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Элина Свитолина
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