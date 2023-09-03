Сегодня, 01:00
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Баэс.
Медведев в текущем розыгрыше US Open обыграл венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1) и австралийца Кристофера ОКоннелла (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Баэс победил Борну Чорича — 7:5, 7:5, 6:1, а далее бразилец Фелипе Альвес не смог продолжить с ним борьбу — 6:7, 6:4, 6:4.
Ранее соперники не встречались в матчах друг против друга.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».