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Даниил Медведев — Себастьян Баэс: прямая трансляция матча US Open (видео)

Медведев сыграет против Баэс в матче третьего круга турнира US Open 3 сентября в 03:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Баэс.

Медведев в текущем розыгрыше US Open обыграл венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1) и австралийца Кристофера ОКоннелла (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Баэс победил Борну Чорича — 7:5, 7:5, 6:1, а далее бразилец Фелипе Альвес не смог продолжить с ним борьбу — 6:7, 6:4, 6:4.

Ранее соперники не встречались в матчах друг против друга.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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