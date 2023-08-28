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Сегодня, 21:18

Теннисистка Пивоварова считает, что необходимо дать время Хачанову для набора формы на US Open

Виктория Кравченко
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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что российскому теннисисту Карену Хачанову необходимо дать время для набора оптимальной формы после восстановления от травм.

«Карен был несколько месяцев травмирован и, если бы не этот факт, можно было бы с уверенностью говорить, что он пройдет первый круг. Психологическое давление будет не меньше, так как ему нужно подтверждать свой прошлогодний полуфинал на US Open, а шансов, что он это сделает не так уж много. Думаю, стоит ему дать время набрать форму и не питать никаких надежд о том, что Карен подтвердит результат 2022 года. У него в карьере еще будут громкие выступления на турнирах Большого Шлема, главное сейчас не форсировать свое возвращение в тур», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Последним турниром, на котором выступал Хачанов, был «Ролан Гаррос». После этого спортсмен восстанавливался после двух стрессовых переломов.

В первом круге Открытого чемпионата США 27-летний россиянин сыграет с американцем Майклом Ммо.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/28/21167234.shtml?updated
US Open
Анастасия Пивоварова
Карен Хачанов
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