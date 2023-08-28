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«Большой шлем»

Сегодня, 20:06

Тим обыграл Бублика в первом круге US Open

Руслан Минаев
Александр Бублик.
Фото Reuters
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Австриец Доминик Тим обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге US Open — 6:3, 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 53 минуты.

Тим вышел во второй круг и сыграет с победителем матче Беном Шелтоном (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия) — Александр Бублик (Казахстан, 25) — 6:3, 6:2, 6:4

Бен Шелтон (США) — Педро Качин (Аргентина) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4

Источник: Сетка US Open
US Open
Александр Бублик
Доминик Тим
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