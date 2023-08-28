Тим обыграл Бублика в первом круге US Open

Сегодня, 20:06
Австриец Доминик Тим обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге US Open — 6:3, 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 53 минуты.
Тим вышел во второй круг и сыграет с победителем матче Беном Шелтоном (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия) — Александр Бублик (Казахстан, 25) — 6:3, 6:2, 6:4
Бен Шелтон (США) — Педро Качин (Аргентина) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4