Костюк победила Саккари в первом круге Уимблдона, проиграв первый сет со счетом 0:6

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла гречанку Марию Саккари в первом круге Уимблдона — 0:6, 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.

Костюк выиграла два сета, после того как с сухим счетом 0:6 уступила в первом. Ее следующей соперницей станет победительница матча Паула Бадоса (Испания) — Эллисон Риск (США).

Американка Слоан Стивенс победила шведку Ребекку Петерсон — 6:2, 6:3.

В следующем круге Стивенс сыграет с хорваткой Донной Векич.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция, 8) — 0:6, 7:5, 6:2

Слоан Стивенс (США) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:3

Бай Чжусян (Китай, Q) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 7:6 (7:0), 6:1

Сорана Кирстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия) — 6:1, 2:6, 6:3

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира