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«Большой шлем»

Сегодня, 17:30

US Open: кто из российских теннисистов выигрывал турнир в Нью-Йорке

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мария Шарапова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» US Open-2023 стартуют 28 августа.

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема». В женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Лишь 8 российских теннисистов сумели победить на US Open. Наши спортсмены сумели выиграть Открытый чемпионат США как в мужском и женском одиночном разряде, так и в парном, миксте.

  1. Евгений Кафельников. Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом Нью-Йорка. Кафельников выиграл US Open в 1997 году в дуэте с Даниэлем Вацеком из Чехии.
  2. Марат Сафин. Экс-первая ракетка мира первым завоевал титул в одиночном разряде. В финале он обыграл Пита Сампраса со счетом 6:4, 6:3, 6:3, отыграв два брейк-пойнта.
  3. Светлана Кузнецова. Она во втором российском финале в истории турниров «Большого шлема» победила Елену Дементьеву, став третьей по счету за всю историю тенниса представительницей России, которая смогла выиграть «мэйджор».
  4. Вера Звонарева. Российская теннисистка дважды становилась чемпионкой US Open. В 2004 году она победила в миксте в паре с американцем Бобом Брайаном, а в 2006-м Звонарева оформила свой второй титул — в тандеме с француженкой Натали Деши.
  5. Мария Шарапова. Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале турнира она одолела вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн.
  6. Динара Сафина. В паре с Натали Деши сестра Марата Сафина проиграла за шесть матчей лишь один сет и сумела выиграть титул «Большого шлема» — в финале они победили № 5 посева Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун из Тайваня.
  7. Екатерина Макарова. В 2012 году она выиграла Открытый чемпионат США в миксте в дуэте с бразильцем Бруно Соарешом. В 2014 году теннисистка завоевала еще один титул в Нью-Йорке — в паре с соотечественницей Еленой Весниной.
  8. Даниил Медведев. В 2021 году он стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Теннисист победил в финальном матче серба Новака Джоковича и стал только четвертым российским победителем Открытого чемпионата США (после Сафина, Кузнецовой и Шараповой) и шестым чемпионом турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Мария Шарапова
Светлана Кузнецова
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