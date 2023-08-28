US Open: кто из российских теннисистов выигрывал турнир в Нью-Йорке

Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» US Open-2023 стартуют 28 августа.

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема». В женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Лишь 8 российских теннисистов сумели победить на US Open. Наши спортсмены сумели выиграть Открытый чемпионат США как в мужском и женском одиночном разряде, так и в парном, миксте.

Евгений Кафельников. Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом Нью-Йорка. Кафельников выиграл US Open в 1997 году в дуэте с Даниэлем Вацеком из Чехии. Марат Сафин. Экс-первая ракетка мира первым завоевал титул в одиночном разряде. В финале он обыграл Пита Сампраса со счетом 6:4, 6:3, 6:3, отыграв два брейк-пойнта. Светлана Кузнецова. Она во втором российском финале в истории турниров «Большого шлема» победила Елену Дементьеву, став третьей по счету за всю историю тенниса представительницей России, которая смогла выиграть «мэйджор». Вера Звонарева. Российская теннисистка дважды становилась чемпионкой US Open. В 2004 году она победила в миксте в паре с американцем Бобом Брайаном, а в 2006-м Звонарева оформила свой второй титул — в тандеме с француженкой Натали Деши. Мария Шарапова. Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале турнира она одолела вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн. Динара Сафина. В паре с Натали Деши сестра Марата Сафина проиграла за шесть матчей лишь один сет и сумела выиграть титул «Большого шлема» — в финале они победили № 5 посева Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун из Тайваня. Екатерина Макарова. В 2012 году она выиграла Открытый чемпионат США в миксте в дуэте с бразильцем Бруно Соарешом. В 2014 году теннисистка завоевала еще один титул в Нью-Йорке — в паре с соотечественницей Еленой Весниной. Даниил Медведев. В 2021 году он стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Теннисист победил в финальном матче серба Новака Джоковича и стал только четвертым российским победителем Открытого чемпионата США (после Сафина, Кузнецовой и Шараповой) и шестым чемпионом турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

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