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Сегодня, 15:42

В ФТР прокомментировали поражение Сафиуллина от Кудлы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал вылет россиянина Романа Сафиуллина с розыгрыша Открытого Чемпионата Австралии по теннису от американца Дениса Кудле (6:3, 5:7, 6:7 (6:8), 3:6).

«Любой проигрыш — это неиспользованная возможность. Но в основной сетке таких турниров не бывает заведомо проходных соперников. При таком ровном поединке решающим обычно становится небольшой перевес при реализации брейк-пойнтов», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В следующем круге американец встретится с французом Уго Умбером.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-ftr-prokommentirovali-porazhenie-safiullina-ot-kudly/
Теннис
Australian Open
Роман Сафиуллин
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