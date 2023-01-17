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«Большой шлем»

Сегодня, 14:30

Australian Open 2023, женщины: все результаты россиянок в первом круге

Сергей Ревенко
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP
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В Мельбурне (Австралия) проходит первый круг турнира «Большого шлема» Australian Open 2023.

Все результаты российских теннисисток в первом круге:

Анна Калинская (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США) — 5-7, 7-5, 4-6

Камилла Рахимова (Россия)— Катерина Байндль (Украина) — 5-7, 7-6, 1-6

Полина Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 5-7, 1-6

Мэдисон Кис (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6-4, 3-6, 6-2

Кристина Кучова (Словакия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6-7, 5-7

Кэти Волынец (США) — Евгения Родина (Россия) — 6-3, 6-2

Марина Заневская (Бельгия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 2-6, 6-7

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2-6, 1-6

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 0-6, 1-6

Ясмин Паолини (Италия) — Людмила Самсонова (Россия) — 2-6, 4-6

Australian Open-2023: новости, статьи, расписание и результаты матчей

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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