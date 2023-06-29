Веснина включила Медведева и Рублева в число фаворитов Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» назвала фаворита Уимблдона-2023 среди мужчин.

«Новак Джокович — основной фаворит Уимблдона. Также хорошие шансы вполне у Хуркача, Зверева, Рублева — почему нет? В основном это подающие ребята, здорово играют у сетки, умеют играть на задней линии. Синнера и Медведева тоже бы включила в число претендентов на победу в Лондоне. Хотя у Дани не было таких искрометных результатов до Уимблдона, но сбрасывать со счетов третью ракетку мира никогда нельзя. Очень жалко, что Карен Хачанов травмировался и снялся», — сказала Веснина «СЭ».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.