Вихлянцева: «Не считаю, что наши теннисистки провалились на US Open»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на то, что никто из российских спортсменок не вышел четвертьфинал US Open.

«Если посмотреть, например, на Мирру Андрееву, то она уже во втором круге встретилась с Гауфф, которая вышла в финал. Если бы она встретилась с ней чуть позже, а не во втором круге, то какую-то сенсацию от Андреевой можно было ожидать. Другие наши теннисистки не прошли в четвертьфинал, такое бывает. Я не считаю, что это провал для наших девушек на US Open», — сказала Вихлянцева Metaratings.ru.

В финале US Open белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф.