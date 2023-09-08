Вихлянцева: «Не считаю, что наши теннисистки провалились на US Open»

Сегодня, 15:45
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на то, что никто из российских спортсменок не вышел четвертьфинал US Open.
«Если посмотреть, например, на Мирру Андрееву, то она уже во втором круге встретилась с Гауфф, которая вышла в финал. Если бы она встретилась с ней чуть позже, а не во втором круге, то какую-то сенсацию от Андреевой можно было ожидать. Другие наши теннисистки не прошли в четвертьфинал, такое бывает. Я не считаю, что это провал для наших девушек на US Open», — сказала Вихлянцева Metaratings.ru.
В финале US Open белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф.