Вихлянцева поделилась мнением о провальном выступлении польской теннисистки Свентек

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала выступление польской теннисистки Иги Свентек на US Open.

«Доминация Иги Свентек в женском теннисе была на протяжение нескольких лет. Она была явной фавориткой на всех турнирах, где заявлялась: если там есть Свентек, то, конечно, она выиграет. Арина Соболенко и Лена Рыбакина были рядом всегда, но была недосягаемой высота Свентек. Больше 70 недель она была на первом месте в мировом рейтинге, когда-то должно было это закончиться. Ранний вылет, наверное, связан с тем, что пришло время других», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.

Свентек вылетела из 1/8 финала Открытого чемпионата США, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). По итогам турнира первой ракеткой мира станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020, 2022 и 2023, а также Открытый чемпионат США-2022) и победительницей 15 турниров WTA.