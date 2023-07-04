Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:27

Винус Уильямс объяснила, почему не пожала руку судье после поражения от Свитолиной

Иван Торопцев
Корреспондент
Винус Уильямс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Американская теннисистка Винус Уильямс объяснила, почему не стала пожимать руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной (4:6, 3:6) в матче первого круга Уимблдона.

В последнем розыгрыше встречи после удара Свитолиной был засчитан аут, но после просмотра повтора судья изменил решение и засчитал очко в пользу украинки.

«Я полностью не согласна с этим решением», — приводит The Guardian слова 43-летней Уильямс.

Во втором круге Уимблдона соперницей Свитолиной станет бельгийка Элисе Мертенс.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Винус Уильямс
Элина Свитолина
19
Обсудить
Читайте также
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: травяной турнир «Большого шлема»
Тарпищев считает Рублева фаворитом в матче против Карацева во втором круге Уимблдона
Шаповалов — о поведении соперника в первом круге Уимблдона: «Это нечестно, это не теннис»
Джокович: «Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал»
Уимблдон-2023: расписание 4 июля в мужском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 4 июля в женском одиночном разряде
Джокович — о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович: «Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал»

Шаповалов — о поведении соперника в первом круге Уимблдона: «Это нечестно, это не теннис»