Винус Уильямс объяснила, почему не пожала руку судье после поражения от Свитолиной

Сегодня, 09:27
Американская теннисистка Винус Уильямс объяснила, почему не стала пожимать руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной (4:6, 3:6) в матче первого круга Уимблдона.
В последнем розыгрыше встречи после удара Свитолиной был засчитан аут, но после просмотра повтора судья изменил решение и засчитал очко в пользу украинки.
«Я полностью не согласна с этим решением», — приводит The Guardian слова 43-летней Уильямс.
Во втором круге Уимблдона соперницей Свитолиной станет бельгийка Элисе Мертенс.