Еще одна бывшая россиянка выиграла титул на «мейджоре» за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?

После триумфа Елены Рыбакиной на Уимблдоне обратила на себя внимание 28-летняя уроженка Москвы, выигравшая US Open в миксте.

Бывшая москвичка Анна Данилина стала первой в истории представительницей Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в миксте. В паре с финном Харри Хелиоваарой 28-летняя спортсменка победила в финале US Open американский дуэт Джессика Пегула/ Остин Крайчек- 6:3, 6:4. Этот успех Данилиной выглядит неожиданным, хотя в 2022 году она уже доходила до финала Australian Open с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Тем не менее мало кто из российских болельщиков следил за Анной, ведь она перешла под казахстанский флаг более десяти лет назад и с тех пор не показывала выдающихся результатов. И вот — яркий успех. Неужели, помимо Елены Рыбакиной, мы упустили еще одну звезду женского тенниса?

Ты кто? Тебе нужен напарник?

Из россиянок на US Open в миксте в прошлом побеждали Екатерина Макарова (2012) и Вера Звонарева (2004). Но вообще этот разряд — наименее престижный из всего набора взрослых соревнований на «мейджорах». Большинство игроков вообще могут практиковать выступление в «смешанке» только на ТБШ и на Олимпиаде. Когда надо чем-то жертвовать — игроки в первую очередь снимаются с микста. Тем не менее это все равно возможность побороться на реальный трофей на топ-уровне и вписать свое имя в историю. Для Анны Данилиной — это в данный момент главное достижение в карьере.

При этом истории создания чемпионского дуэта казахстанки с Хелиоваарой больше похоже на анекдот. «До US Open я Анну даже не видел, — рассказал 34-летний финн. — Мы одновременно оказались на регистрации микста и поинтересовались друг у друга: «Ты кто? Тебе нужен напарник?» И вот мы здесь». Харри оказался не в курсе, что 2017-2018 годах Данилина успешно выступала в США в NCAA за университет Флориды, завоевав командный титул и награду «Самый ценный игрок». А Анна не знала, что Хелиоваара в 2013-м на четыре года уходил из тенниса и работал в это время простым инженером.

«Я хочу поблагодарить своего партнера. У меня нет слов. Это были замечательные соревнования», — прокомментировала Данилина историческую победу, которая воспринимается как настоящее чудо. Ведь в одиночном разряде Анна никогда не выходила за пределы третьей сотни рейтинга. Правда, в парном она в начале нынешнего года поднималась даже в топ-10, но громких победу у нее до сих пор практически не было. На уровне WTA в парах на ее счету всего четыре титула — последний из них был оформлен в Гамбурге минувшим летом в дуэте с опытной россиянкой Александрой Пановой.

Анна Данилина и Александра Панова. Фото Global Look Press

Проторенным путем

Первые шаги в теннисе Анна делала в Москве в знаменитой школе «Спартак» на Ширяевом поле. Начала заниматься она в семь лет по настоянию родителей. Отец будущей чемпионки в прошлом играл в волейбол на студенческом уровне, а мама — профессионально занималась фигурным катанием. Звездой тенниса в детском возрасте Данилина не считалась, но в юниорские годы неплохо сыграла на турнире в Казахстане и обратила на себя внимание известного голландского специалиста Эрика ван Харпена, который в то время возглавлял казахстанскую женскую национальную команду.

Федерация тенниса России удерживать девушку от перехода на стала — канал получения нашими игроками казахстанского спортивного гражданства тогда был уже налажен, и этим путем проследовали более десяти игроков. Так что еще в юниорках, в 16 лет, Анна оказалась под казахстанским флагом и всю свою взрослую карьеру представляла эту страну, хотя ее родители продолжали жить в Подмосковье.

Правда, в 20 лет Данилина вполне могла завершить выступления из-за травмы. В этот трудный период она уехала учиться в Америку и три года практически не появлялась на уровне ITF, сконцентрировавшись на студенческом теннисе. Но затем вернулась и нашла себя в парном разряде. В 2019 году Анна дебютировала за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг в дуэте с Галиной Воскобоевой. Правда, в одном из своих интервью бывшая москвичка заявила, что старается уделять одинаковое внимание и «одиночке», и парному разряду. Но в последнем у нее сейчас получается намного лучше.

Анна Данилина. Фото Global Look Press

Победа Гурьевой

Навряд ли после успеха Данилиной в Нью-Йорке имеет смысл затевать спорт, чьим «продуктом» она является, как это произошло с Еленой Рыбакиной по итогам Уимблдона-2022. Анна шла к своему нынешнему титулу очень извилистой дорогой и долгое время находилась в тени. Ее взлет в парном рейтинге, случившийся после карантина в 2020 году, — это личный прорыв спортсменки, которая даже входила в проект Team Kazakhstan, а получала от казахстанской федерации адресную поддержку.

Что касается россиян на US Open 2023, то, помимо финалистов Даниила Медведева (мужской одиночный разряд) и Веры Звонаревой (женский парный), у нас есть уже одна чемпионка. Анастасия Гурьева в паре с румынкой Марой Гаэ стала победительницей в парном разряде среди девушек. В финале Гурьева и Гаэ обыграли японскую пару Сару Саито и Нанаки Сато — 1:6, 7:5, 10:8. Напомним, что 18-летняя уроженка Самары в этом году не сумела выступить на Уимблдоне из-за проблем с британской визой. В одиночном разряде Гурьева дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала, став самой успешной из юных россиянок.

Напомню, что Анастасия — полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 и вице-чемпионка России в категории U-19. На юниорском Australian Open в нынешнем сезоне Гурьева дошла до полуфинала. В общем, в будущем сезоне во взрослый теннис, помимо звездной Алины Корнеевой (которая пропускала US Open), выйдет еще одна перспективная россиянка. С учетом Мирры Андреевой — это настоящее золотое поколение нашего женского тенниса. И остается надеяться, что никто из них в обозримом будущем не сменит флаг. Среди юношей финалист юниорского Уимблдона россиянин Ярослав Демин на US Open в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом играл в полуфинале, но до титульного поединка на сей раз не добрался.