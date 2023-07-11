Биография Романа Сафиуллина: история жизни российского теннисиста

Непростой путь россиянина.

Семья Романа Сафиуллина

Роман Ришатович Сафиуллин родился в 7 августа 1997 года в Подольске в татарско-русской семье. Именно в Подмосковье начался его теннисный путь: он пришел в спорт в возрасте четырех лет и начал тренироваться под руководством своего отца Ришата.

Рост теннисиста 1,85 м. В его родном городе было всего два корта. На одном из них спортсмен делал свои первые шаги в теннисе.

«Я носил туда ракетки, тренировался в маленькой группе. Стучал о стенку», — рассказывал Роман.

Начало карьеры Романа Сафиуллина

Отец помог молодому теннисисту научиться сохранять спокойствие на корте. Но в карьере Романа были и другие специалисты: он работал с Марином Брадаричем, который перевел спортсмена во взрослый теннис, и Михаилом Брилем.

Играть на серьезном уровне Сафиуллин начал в 2012 году. И пару лет спустя спортсмен начал завоевывать титулы: в 2014 году Роман выиграл Trofeo Bonfiglio Grade A, в финале обыграв Андрея Рублева. На его счету были также победы на турнирах в Сан-Хосе, австрийском Линце и немецком Прерове. Он также сумел выиграть пять «фьючерсов» подряд.

Одна из самых значимых побед Сафиуллина случилась в то же время: в 2015 году он выиграл юниорский Australian Open. К сожалению, дальнейший прогресс молодого теннисиста сильно замедлился из-за череды травм. До 2020 года он практически не появлялся на крупных турнирах — не считая побед на «фьючерсах».

Своим кумиром Роман называл Новака Джоковича — он высоко отзывался о сербском теннисисте накануне их очной встречи в 2022 году. «Новак мой кумир с детства. И до этого я в основном только по телевизору за ним наблюдал. А потом еще смотрел в Белграде на него в этом году вживую — как он играл на первом своем матче после большого перерыва», — приводит пресс-служба Tel Aviv Watergen слова Сафиуллина.

Роман Сафиуллин в молодости. Фото архив «СЭ»

Достижения Романа Сафиуллина

В 2020 году российский теннисист начал с победы на «челленджере». И казалось, что сезон будет успешным для него. Но карты спутала пандемия коронавируса, из-за которой турниры были отменены. Спустя год, когда ситуация в мире улучшилась, Роман сумел дважды пробиться в основную сетку турниров серии «Большого шлема».

В 2022 году Сафиуллин в паре с Даниилом Медведевым выступал на командном Кубке ATP и сумел со сборной страны дойти до полуфинала. Роман также попал в основную сетку Australian Open как лаки-лузер, но вылетел в матче первого круга.

Россиянин на турнире в Марселе также вышел в свой первый полуфинал ATP-тура. А успех на «челленджерах» в Нур-Султане и Чикаго позволили ему войти в первую сотню рейтинга ATP.

В феврале 2023 года Сафиуллин улучшил свои позиции в мировом туре, одержав победу на турнире в немецком Кобленце и поднявшись на 82-е место. В июле на Уимблдоне Роман впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Роман Сафиуллин. Фото Global Look Press

Личная жизнь Романа Сафиуллина

Известно, что российский теннисист женат. Его супругу зовут Людмила Смоланова. Пара много путешествует вместе и делится совместными снимками. Детей у супругов пока нет.

Увлечения Романа Сафиуллина

Свободное время спортсмен любит проводить вместе с семьей и женой. Они путешествуют и устраивают семейные просмотры фильмов. Роман также рассказывал, что неравнодушен к мотоциклам и автомобилям. Любит слушать музыку и заниматься активным отдыхом: после пандемии пробовал заниматься серфингом.

«Когда карантинные меры ослабили, я попробовал водные виды спорта: попробовал на доску встать (серфинг), флайборд — кроме этого, к сожалению, ничего другого не получилось попробовать», — рассказывал теннисист пресс-службе турнира в Санкт-Петербурге.

Самого себя Сафиуллин считает достаточно эмоциональным человеком, но только не на корте:

«Да, но, если посмотреть мои матчи, я не такой, как ребята: я не швыряю ракетки. Не помню, когда даже последний раз это делал! Но в целом да, эмоциональный», — заявил Роман в интервью «Чемпионату».

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Где живет Роман Сафиуллин

Последние годы российский теннисист проживал на территории Белоруссии, потому что в Минске находился его тренер, Егор Яцык. В настоящее время Сафиуллин работает с бывшим игроком сборной России Андреем Кузнецовым. Но перебираться куда-то в Европу Роман не планировал.

«Переезд в Европу? На данный момент — нет. Потому что и так ни в Москве, ни в Минске я много времени не провожу. Все на турнирах, если между турнирами пауза, то ищу варианты остаться где-то там. Если в Европе соревнования или пауза, то стараюсь там потренироваться. Потому что лететь в Москву не так удобно: и по перелетам, и по финансам чтобы в ноль выходить, проще остаться там», — говорил в интервью «Чемпионату» Сафиуллин.

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