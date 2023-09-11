«Ужасный подарок жене на годовщину свадьбы». Медведев шутит, несмотря на поражение в финале

После финала турнира в Нью-Йорке великий и идущий к этому званию устроили грандиозное ораторское представление.

US Open. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Возможно, самое паршивое ощущение в спорте — от завершения большого турнира. Особенно когда решающий матч складывается не в пользу тех, за кого болел. Хотя победа Джоковича в финале US Open над Даниилом Медведевым в России точно не вызовет рессентимента — серба любят и у нас. Он немного подсластил пилюлю своим соотечественникам после поражений волейболисток в финале Евро и баскетболистов в финале чемпионата мира.

Но турнир закончился красивой церемонией награждения. Обычно это формальность с банальными фразами типа «не могу поверить, спасибо маме и папе» или «стану лучше к следующим матчам» в зависимости от роли интервьюируемых. Президент местной ассоциации скажет пару дежурных фраз, как скучали по Джоковичу (дисквалифицировав его с одного турнира и не пустив на прошлогодний усилиями властей США).

Хотя вручение кубка Кори Гауфф в субботу уже было историческим, Джокович и Медведев явно переплюнули девушек.

В память о Брайанте

Для начала — Новак появился на церемонии в футболке в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта, который играл под 24-м номером. Серб взял в Нью-Йорке 24-й турнир Большого шлема. Акцию величайший теннисист мира объяснил так:

— Где-то неделю назад я подумал о том, что надену такую футболку, если мне удастся выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Коби был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня случились травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, поддержать как друг.

Его смерть нанесла мне много боли. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола. Я подумал — это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное, — сказал Новак под вздохи и аплодисменты стадиона.

Кстати, забавно, что эту форму он готовил еще к Уимблдону. Но там уступил в финале молодому испанцу Карлосу Алькарасу. Установив новый рекорд для мужчин, Ноле догнал по количеству одиночных трофеев на «мэйджорах» абсолютную рекордсменку открытой эры тенниса — австралийку Маргарет Корт. И теперь очевидно, что цель серба на следующий год — оформить достижение на все времена, стать лучшим из лучших. С учетом всех турниров на счету Джоковича теперь 96 титулов. И это всего лишь третий показатель после Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103). То есть и в этом плане есть над чем работать.

Годовщина

Обменялись во время церемонии награждения игроки и шутками про годовщину свадьбы Даниила, которая пришлась на день финала, 10 сентября.

Медведев: «Два года назад я здесь победил. И думал — какой прекрасный подарок жене на годовщину, вот это все. А сегодня дерьмовый. Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье и годовщина. Так что я настраивался — давай, сделай это еще раз. Но не получилось», — дрожащим голосом рассмешил зал и свою супругу Дарью вице-чемпион турнира.

Джокович: «Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Извини за сегодняшний результат. Не пойми неправильно, но поздравляю тебя и твою жену с годовщиной! Я от всего сердца. Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим», — вернул Новак.

И рассыпался в комплиментах россиянину:

— Если без шуток, Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь «шлемы», без сомнений. Согласен, что Даниил — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я люблю твои празднования, твои комментарии, — добавил Джокович.

Войны и лишения

Медведев также высказался о тех, кто его обыгрывал в финалах — Джоковиче и Рафаэле Надале:

— Прежде всего хочу спросить Новака — что ты здесь еще делаешь? Не знаю, когда ты планируешь немного сбавить обороты. Поздравляю вас и вашу команду. У меня вроде как неплохая карьера — 20 титулов. У тебя 24 турнира Большого шлема. Вау. Это удивительно, что я победил Новака в финале турнира Большого шлема [в 2021-м]. Я бы сказал, что это вершина моей карьеры на данный момент. В то же время если бы он и Надаль не существовали... ну, это невозможно. Но я сыграл против них 5 финалов и выиграл только один. Не знаю, хорошо это или плохо. Но он меня узнал, когда я еще был 500-м, и был добр ко мне, относился как обычный человек. Это то, что подчеркивает его величие, — философствовал Медведев.

Джокович толкнул еще более проникновенную речь с обращением к родителям, не постеснявшись посреди Нью-Йорка, перед американской публикой, вспомнить про войны в Югославии:

— Конечно, это очень много для меня значит. Я повторяюсь, но это нужно повторять. Я проживаю детскую мечту соревноваться на высочайшем уровне. Спорт очень много дал мне и моей семье. Мы прошли через очень тяжелые обстоятельства, лишения, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис, хотя до меня никто в моей семье в него не играл. И родители показали огромную стойкость и веру в меня.

Как и все люди вокруг меня — моя жена, дети, команда. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой. Я люблю вас. Творить историю тенниса — это нечто выдающееся и особенное. Во всех возможных значениях слова «особенное». Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть «Уимблдон». Это единственное, чего хотел.

Когда я это сделал, то начал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24-х «Шлемах». Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю. И почему бы его не зацепить, если он предоставляется?"

Кроме того, Новак рассказал еще об одном достижении — сегодня он возвращается на первое место в рейтинге ATP и начинает 390-ю неделю на вершине. «Я начал думать об исторических результатах всего три года назад, — признался великий серб. — Планка по количеству недель во главе рейтинга казалась более достижимой, чем самая крупная коллекция трофеев «Большого шлема». Но я верил, что если буду здоров и продолжу играть хорошо, то рано или поздно доберусь до нее. Сейчас я не прикидываю, сколько еще «мейджоров» я хочу выиграть до конца карьеры. На самом деле у меня нет никакого плана на этот счет».

Джокович в четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за один год. Ранее это ему удалось в 2011-м, 2015-м и 2021-м. Правда, «золотой шлем» — четыре победы на мейджорах за один сезон из четырех возможных — ему пока не покорился. И это следующая возможная цель. Судя по настрою, Новак совершенно не собирается останавливаться. Уже на следующем и любимом Australian Open он может надеть футболку с цифрой 25. Будем надеяться, этому помешают именно россияне.