«Ты выиграешь больше «шлемов», сомнений нет». Медведев и Джокович разделили еще один финал

Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в решающем матче US Open.

Джокович взял верх в игре с Медведевым в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. 36-летний серб и 27-летний россиянин показали высококлассный теннис во второй партии, которая заняла 105 минут. У Даниила был сетбол на приеме и мини-брейк в начале тай-брейка, но Новак в решающие моменты действовал лучше и оставил игру за собой.

Медведев и Джокович провели 15-й личный матч и третий — в финале «Большого шлема». В начале 2021-го великий серб победил россиянина на Australian Open в Мельбурне и попросил подождать пару сезонов до первого «шлема». В начале осени того же года Даниил взял дебютный «мейджор» в Нью-Йорке и не позволил Новаку собрать «сезонный шлем».

Джокович в этом году снова сыграл в финалах всех четырех турниров «Большого шлема», но на Уимблдоне уступил Карлосу Алькарасу. Серб приехал в Нью-Йорк после пропуска предыдущего Открытого чемпионата США за новыми достижениями: сначала гарантировал себе возвращение на вершину мирового рейтинга, теперь завоевал 24-й титул «мейджора» (четвертый — на американском харде). Это повторение рекорда всех времен Маргарет Корт.

«Что ты еще делаешь тут?»

Медведев сыграл в финале турнира «Большого шлема» в пятый раз в карьере: в третий — на US Open (2019, 2021, 2023), два других — на Australian Open (2021, 2022). В третьем решающем матче ему противостоял Джокович, в двух других — Рафаэль Надаль. У Даниила пока остается один титул после победы в Нью-Йорке в 2021-м.

Медведев сделал шаг в этот финал после яркой победы над чемпионом-2022, первой ракеткой турнира Алькарасом. Россиянин оценил свою игру на 12 из 10 — и только так можно победить Карлоса или Джоковича. Говоря о встрече с сербом двухлетней давности, Даниил заметил: Новак всегда прибавляет после неудач, сейчас является лучшей версией себя и с тех пор стал сильнее в 10 раз, а потому ему требуется подняться на такой уровень и сыграть выше своих возможностей.

Третий номер рейтинга постарался реализовать свой план, во втором сете был очень близок к перелому в игре. Но не получилось. В чем-то этот матч проиллюстрировал момент третьей партии, когда Даниил неудачно упал в попытке достать мяч у сетки, а Новак склонился и затем перелез на чужую половину справиться о состоянии старого знакомого. Достаточно скоро серб уже праздновал победу и принимал поздравления.

«Первым делом хочу спросить у Новака: «Что ты еще делаешь тут, ну камон?» А если шутки в сторону, это наш третий финал и, может быть, не последний. По крайней мере, надеюсь, потому что ты явно собираешься быть еще во многих. Не знаю, когда ты планируешь немного притормозить. Поздравления тебе и твоей команде. 24... Считаю, что у меня неплохая карьера, но у меня 20 титулов, а у тебя — 24 «Больших шлема». Вау. Так что поздравляю тебя и твою команду, вы невероятные ребята», — сказал Медведев в речи на корте и несколько раз вызвал волну смеха.

Даниил старался много улыбаться и следом вспомнил о годовщине свадьбы с супругой Дарьей: «Два года назад, когда я выиграл, это было что-то вроде: прекрасная годовщина, отличный подарок жене и все такое. Забавно, ведь даты [финалов] обычно меняются, но сегодняшнее воскресенье — снова годовщина, так что думал: «Давай, сделай это еще раз». Но этого не случилось».

Медведев поблагодарил всю свою команду во главе с тренером Жилем Сервара: «Вы со мной много лет, ребята, уже лет восемь. Надеюсь, мы сделаем этот шаг еще раз, может, больше, чем один раз. Спасибо всем, кто здесь, моей семье, тем, кто не в Нью-Йорке, всем, кто поддерживает во время этого порой сложного, порой легкого, порой радостного, порой грустного приключения. Большое спасибо, ребята».

Даниил вернулся к своим словам о лучшей версии Джоковича и впечатлениях от новой встречи: «Уф, даже не знаю. С одной стороны — и считаю это невероятным, я могу сказать, что обыграл Новака в финале «Большого шлема», на данный момент, вероятно, это пик моей карьеры. С другой стороны, если бы его и Рафы не существовало — хорошо, это невозможно, — я играл пять финалов против них и смог победить только раз. Не знаю, хорошо или плохо это. Он заставляет меня становиться лучше. Я сказал это однажды в Австралии, но скажу снова, потому что здесь другой город, новые люди. Мы впервые встретились, когда я был где-то в пятой сотне в мире, и он был суперлюбезен. Ничего такого, но он обращался со мной как с равным. И я был удивлен: вау, это невероятно. И он все еще не изменился. 24, 30 или больше «шлемов», ничего не меняется — и я считаю, что это нечто важное, что можно сказать о человеке».

Россиянин закончил речь обращением к публике на 23-тысячной арене Артура Эша — самом большом теннисном стадионе мира, со зрителями у него особые отношения: «Ребята, большое спасибо. Хах. Думаю, полтора года назад сказал, что последнее по порядку, но не значению — это благодарность моей команде. В этот раз — последнее, но не мене важное: спасибо вам, ребята. Вы невероятные. Этот стадион — особенный. Я приехал сюда за неделю до турнира и сказал себе, что хочу хорошо сыграть здесь. Хочу хорошо выступить, чувствовать энергию этих людей, этой публики. И мне это удалось. Знаете, я играл хорошо. Хотел бы еще лучше, но вы, ребята, постоянно гнали меня вперед. И я на самом деле надеюсь, что еще раз смогу взять этот трофей перед вами. Спасибо!»

Новак Джокович и Даниил Медведев. Фото Reuters

« Это нечто особенное «

Джокович ранее обыгрывал тему с 23-м «шлемом», это число было нанесено в том числе на его кроссовки. После победы в Нью-Йорке вся команда серба надела белые кофты с лого 24. Теннисист извлек заранее заготовленную майку со своим совместным фото с Коби Брайантом и надписью «Мамба навсегда». Когда серб показал этот принт с легендой «Лейкерс» во время чемпионской речи, публика отреагировала овацией.

«Это многое значит для меня. Я вроде как повторяюсь, но должен каждый раз говорить, что воплощаю свою детскую мечту, продолжаю соревноваться на высочайшем уровне в спорте, который там много дал мне и моей семье. Мы справились с очень сложными обстоятельствами, были 90-е с парой войн в нашей стране, смогли все пройти. Мои родители многим жертвовали, поддерживали меня. Я люблю вас, огромная спасибо. Они поддерживали мои занятия этим спортом, очень затратным видом, в то время это было сложно компенсировать. Я влюбился с теннис, хотя никто в моей семье в него не играл, так что это был небанальный выбор. И мне помогали вера моих родителей, всех, кто был рядом все эти годы, моей жены, детей, команды — это ваш трофей больше, чем мой. Это ваш успех, люблю вас», — сказал Джокович на церемонии награждения.

Новак продоложил: «Творить историю этого спорта — это нечто реально запоминающееся, особенное в любом применении, любом значении этого слова. Тяжело описать все. У меня была детская мечта: когда был ребенком лет семи-восьми, хотел стать лучшим игроком мира и выиграть трофей на Уимблдоне. Это была единственная желанная вещь. Когда я реализовал это, стал мечтать о другом, ставить другие ориентиры и цели. Никогда не представлял, что буду стоять здесь и говорить о 24 «шлемах», никогда не думал, что это будет в реальности. Но знаете, в последние пару лет стал чувствовать, что у меня есть такой шанс, есть шанс войти в историю. И почему не взять то, что можно».

После этого серб обратился к Медведеву: «Хватит говорить о себе, потому что Даниил сказал так много приятных слов. Извини, что не начал с поздравлений для тебя. Хочу поздравить тебя с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат. Пожалуйста, не примите это неправильно, но счастливой годовщины тебе и твоей жене. Простите меня, это из хороших побуждений, ничего такого. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может быть, знаете, результат... Но шутки в сторону. Даниил невероятно добр ко мне и моей команде, как и его тренер и все. И знаешь, с тех пор как ты 14 или 15-летним юниором начал работать со своим тренером, приятно видеть эволюцию ваших отношений, то, чего вы достигли и добились. И я знаю, что вы еще многого можете достичь в будущем, так что удачи в этом. Ты выиграешь еще больше «шлемов», нет сомнений. И еще хочу сказать, вы верно подметили, что вам нравится в Данииле, он самый искренний человек. Пожалуйста, не меняйся со своими празднованиями и комментариями, обожаю их».

В конце чемпионской речи Джокович показал майку с Брайантом, ответил на вопрос о чемпионском менталитете «Мамбы» и идее с принтом: «Подумал о том, чтобы сделать такую футболку, если буду иметь шанс выиграть турнир, где-то семь дней назад. И ни с кем не обсуждал, пока пару дней назад не попросил своих людей помочь с этим. Коби был моим близким другом, мы много говорили о менталитете победителя. Когда я мучился из-за травм, пытался вернуться и работал над возвращением своей лучшей игры, он был одним из тех людей, кто мне во многом помог. Он всегда был готов помочь советом, оказать любую поддержку, был настоящим другом. Конечно, то, что случилось пару лет назад, когда он и его дочь ушли [погибли в авиакатастрофе на вертолете], глубоко ранило меня. Я подумал, что 24 — номер его джерси, под которым он стал легендой «Лейкерс» и всего баскетбольного мира. И подумал, что будет мило и символично таким образом выразить ему признательность».