Отважные немцы, экстравагантная американка... Кто не побоялся сыграть в парах с россиянами на US Open

Партнеры из недружественных стран объединились на Открытом чемпионате США с нашими теннисистками.

Помимо одиночных разрядов на US Open россияне играют также в мужских и женских парах плюс в миксте. Причем не только друг с другом и представителями дружественных стран, но и с теннисистами из других государств. Особо отличилась Вера Звонарева, заявленная в женской паре и в миксте в дуэте с теннисистами из Германии. Тут, впрочем, надо особо отметить именно отважных иностранцев, которые не боятся играть вместе с россиянами после обструкции, устроенной недавно своим соотечественникам в Норвегии и Латвии.

Не боятся охоты на ведьм

Напомним, что после Уимблдона в Норвегии буквально затравили местную теннисистку Ульрике Эйкири. Причем только за то, что она выступила на травяном «Большом шлеме» с россиянкой Александрой Пановой. Резонанс был настолько велик, что Ульрике пришлось извиняться. «Когда дело дошло до выбора партнера в парном разряде на Уимблдонском турнире, я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Мне нужно было подумать об этом заранее, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире, и полностью поддерживаю Украину», — заявила норвежская теннисистка.

Впрочем, у решения Ульрике нашлись и защитники. В частности, лучший теннисист Норвегии всех времен Каспер Рууд заявил следующее: «Я считаю эту критику немного глупой и похожей на охоту на ведьм». Но, естественно, с тех пор Эйкири с россиянками не играла, а на Открытом чемпионате США заявилась вместе с эстонкой Ингрид Ниил, с которой недавно выиграла турнир WTA 125 в Чикаго.

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд. Фото Getty Images

Еще один неприятный случай произошел в Латвии, где за матчи в парах с россиянками на турнирах ITF объяснений от Даниэлы Висмане и Дарьи Семинистой потребовали в Национальном олимпийском комитете прибалтийского государства.

Теперь посмотрим на состав участников и участниц Открытого чемпионата США-2023. У женщин в парном разряде на US Open россиянок заявилось немало. Конечно, есть чисто российские пары вроде уже более-менее сыгранного дуэта Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова. Также вместе играют Камила Рахимова/Элина Аванесян и Анна Калинская/Анастасия Павлюченкова. Есть и российско-белорусская пара Екатерина Александрова/Александра Саснович, Анна Блинкова сыграет с новой француженкой Варварой Грачевой. А Ирина Хромачева объединилась с экс-россиянкой, а ныне гордой австралийкой Дарьей Сэвилл (в девичестве — Гавриловой).

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

Партнерша с девятью «Большими шлемами»

Партнерш из недружественных стран без российского прошлого, объективно, не так и много. Вера Звонарева уже много лет периодически играет с немкой Лаурой Зигемунд — вместе они даже побеждали на US Open в 2020-м. 38-летняя россиянка является трехкратной победительницей «Больших шлемов» в паре и двукратной в миксте. При этом три из этих пяти титулов добыты как раз в Нью-Йорке. А с Зигемунд Вера завоевала четыре трофея, включая победу в начале августа в Вашингтоне.

В миксте Звонарева вообще представляет Россию в одиночку. Причем Вера и тут сыграет с представителем Германии — Андреасом Мисом. В 2019 и 2020 годах Мис выигрывал вместе с соотечественником Кевином Кравицем «Ролан Гаррос» в парном разряде, но в последнее время так не блистал, часто меняя партнеров. В частности, он играл с голландским теннисистом с российскими корнями Матве Миддлкопом, с которым добрался до полуфинала Открытого чемпионата Франции-2023.

Нельзя не обратить внимания, какой любопытный дуэт образовали Анастасия Потапова с американкой Бетани Маттек-Сандс. Вообще 38-летняя Бетани является одной из самых ярких теннисисток современности — на протяжении карьеры она выделялась не только результатами, но и своими оригинальными прическами, постоянной сменой цвета волос и имиджа. Маттек-Сандс к настоящему моменту выиграла пять турниров «Большого шлема» в паре и четыре в миксте, а также Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро в смешанном парном разряде с Джеком Соком. В нынешнем сезоне Бетани выступала с почти десятком партнерш, а в пару с Потаповой они объединились впервые. Зато у американки был опыт игры с другой россиянкой в 2021-м — тогда она выступала вместе с Вероникой Кудерметовой.

Кроме того, испанская теннисистка, родившаяся в Молдавии, Кристина Буска составила дуэт с той самой Александрой Пановой, от которой со скандалом отлучили Эйкири. В мужском парном разряде Аслан Карацев играет в дуэте с Сакетом Минени из Индии, а Андрей Голубев из Казахстана объединился с Романом Сафиуллиным. Посмотрим, дойдет ли кто-то из россиян, в том числе с помощью иностранцев, до решающих матчей Открытого чемпионата США? И как в таком случае на это отреагирует общественность?