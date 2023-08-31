Звезды расступаются перед Карацевым. Россиянин готов к подвигам на US Open

Аслан впервые почти за два года дошел до третьего круга на турнире «Большого шлема» и не должен останавливаться.

US Open

Мужчины. Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Томми Пол (США, 14) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3

Женщины. Второй круг

Коко Гауфф (США, 6) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4

Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5

Неудачи российских теннисистов на Открытом чемпионате США продолжаются. По итогам третьего дня вылетели сразу четверо (Мирра Андреева, Элина Аванесян, Анна Калинская и Роман Сафиуллин), а дальше прошел только один наш соотечественник. Зато какой! Аслан Карацев, похоже, вновь настроен приятно удивлять, как на своем сенсационном Открытом чемпионате Австралии-2021. По крайней мере, он впервые более чем за полтора года вышел в третий круг турнира «Большого шлема». И с учетом вылета многих фаворитов из этой части сетки способен замахнуться и на гораздо большее.

Резвый старт

Совсем недавно многим казалось, что 29-летний (30 ему исполнится 4 сентября) уроженец Владикавказа уже больше не вернет себе форму, позволившую добраться до полуфинала «Гранд слэма» и взять три титула ATP. Карацев долгое время находился в «свободном падении» и в середине апреля 2023-го опустился уже на 129-е место в рейтинге. Он по-прежнему с фантастической мощью бил по мячу, но вот только в корт попадал далеко не всегда. Уверенность улетучилась, результаты пошли на спад.

Однако затем на «мастерсе» в Мадриде Аслан из квалификации выдал очередное чудо-выступление, обыграв по ходу Даниила Медведева и дойдя до полуфинала. Заработанные 376 очков помогли ему вернуться в топ-50. И главное, вновь почувствовать, что можно побеждать любых соперников. Но закрепить тот успех не удалось. Пусть Карацев не проигрывал всем и вся, победы чередовались с поражениями. Хотя в летней американской серии турниров на харде ему удалось на трех турнирах выиграть лишь один матч — у 717-й ракетки мира из Австралии Киранпала Панну. Не сказать, что Аслан действовал на корте безнадежно, но побед не было. И в рейтинге он вновь стал «проседать» — US Open россиянин начал 77-й ракеткой мира.

Что ж, самое время вновь напомнить о себе. В Нью-Йорке Аслан начал с уверенной победы (6:3, 6:3, 6:3) над чехом Иржи Лехечкой, между прочим, 29-м в мировом рейтинге. А затем ему немного повезло — четвертая ракетка мира датчанин Хольгер Руне, на которого шел Аслан во втором круге, неожиданно разнервничался по поводу «ссылки» на периферийные корты и уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне. Тот, правда, также стоит в рейтинге выше Карацева — на 63-м месте. Но это не помогло испанцу взять верх над россиянином — Аслан выиграл в четырех партиях. И впервые с Открытого чемпионата Австралии-2022 добрался до третьего круга «Большого шлема». Кстати, вообще за карьеру до этой стадии он дошел лишь в четвертый раз.

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Задача — дойти до Джоковича

Теперь Карацева ждет матч с «несеяным» молодым американцем Беном Шелтоном — оппонентом опасным, но вполне проходимым. Да и вообще в его четверти сетка выглядит вполне рабочей. Ведь помимо Руне здесь вылетел и другой рейтинговый фаворит — действующий финалист Открытого чемпионата США норвежец Каспер Рууд сенсационно уступил в пяти сетах китайцу Чжан Чжичжэну (его, кстати, Карацев обыгрывал в четвертьфинале в Мадриде). В той игре не обошлось без скандала — после четвертой партии, проигранной под ноль, китаец на семь минут ушел в подтрибунное помещение, после чего сразу сделал брейк. Чем взбесил звездного норвежца, обвинившего судью в том, что тот отказался применять спортивные санкции к слишком долго отсутствовавшему оппоненту. В итоге решающий сет Рууд проиграл 2:6 и бесславно покинул US Open.

Таким образом, сетка для Карацева стала проще, само собой, при наличии вдохновения. Если удастся обыграть Шелтона, дальше россиянина будет ждать лучший в паре испанца Алехандро Давидовича-Фокина и американца Томми Пола. Причем Пол впервые в карьере спасся с 0:2 по сетам, и что особенно обидно, сделал это в матче с россиянином — Романом Сафиуллиным. В четвертьфинале Аслана может ждать кто-то из квартета в составе Чжан Чжичжэна, австралийца Ринки Хиджикаты, американца Фрэнсиса Тиафо и француза Адриана Маннарино. Любого из них, включая талантливого, но нестабильного Тиафо, вполне можно обыгрывать. Ну а если все сложится идеально, то в полуфинале Карацеву «светит» игра с великолепным сербом Новаком Джоковичем, остановившим его на этой стадии в Мельбурне в 2021-м. Для Новака, кстати, сетка также продолжает расчищаться — в третий день вылетел и его потенциальный оппонент по четвертьфиналу седьмой «сеяный» грек Стефанос Циципас, в пяти сетах уступивший швейцарцу Доминику Штрикеру.