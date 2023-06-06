Украинку освистали после поражения от Соболенко. Причина — поведение Свитолиной

Арина восхитилась игрой Элины после матча, а соперница даже не взглянула на победительницу.

«Ролан Гаррос» — 2023. Женщины. Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:4

Пока все идет к тому, что первая и вторая ракетки встретятся в финале «Ролан Гаррос». Иге Свентек еще предстоит сыграть свой четвертьфинальный матч, а вот Арина Соболенко его уже выиграла. Некоторые вопросы могли бы возникнуть, если бы не снялась с турнира из-за простуды Елена Рыбакина. Но теперь все будут ждать в финале именно польку и белоруску, которые показывают в Париже самый сильный теннис.

История взаимоотношений Соболенко и украинок

Соболенко не в первый раз в Париже встречалась с представительницей Украины. Сначала она победила Марту Костюк, которую освистали болельщики за отказ пожимать руку после матча. Элина Свитолина же лично ничего против россиянок и белорусок не имеет, но такова политика — Дарья Касаткина, проигравшая ей в 1/8 финала, даже не стала пытаться следовать традициям. Просто показала большой палец в знак высокой оценки игры соперницы. В трансляции не показали, как отреагировала Свитолина, но в интервью она хорошо отозвалась о способностях Даши.

Соболенко на каждой пресс-конференции задают вопросы о политике и отношениях с украинцами — впрочем, как и другим россиянам и белорусам. Арина так устала от таких расспросов, что отказалась от традиционного общения с журналистами. Вместо этого она говорила с избранными СМИ.

Арина Соболенко. Фото Reuters

«После второго матча я, как обычно, общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис. Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала эмоции и мысли. Эти вопросы меня беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами. Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение», — цитирует Соболенко пресс-служба «Ролан Гаррос».

Теперь Арина общается со СМИ подобным образом — организаторы не собираются ее штрафовать, а поддерживают. Им важно, чтобы один из лучших игроков в туре была в хорошем психологическом и физическом состоянии.

Элина Свитолина и Арина Соболенко после матча. Фото Reuters

Традиционный гул трибун вместо рукопожатия

Матч со Свитолиной закончился в двух сетах, но точно не стал легким для Арины. Сначала девушки долго гоняли друг друга по корту, проводя затяжные геймы на своих подачах. Первый брейк-пойнт получился только в девятом гейме после ошибки украинки. А потом великолепный прием Соболенко принес ей долгожданный брейк. Как обычно, белоруска пыталась много атаковать и выигрывать очки, но она еще и много ошибалась. Решил все единственный брейк.

Серьезные проблемы появились у Элины на старте второго сета, когда были и двойные Свитолиной, и брейк-пойнты Соболенко. А однажды она так круто провела розыгрыш, что Арина даже похлопала сопернице. В общем, удалось отыграть все опасные моменты и даже прибавить — после сложной собственной подачи Свитолина достаточно легко сделала брейк. Арине пришлось отыгрываться, и с трудом, но это удалось. А после нескольких хороших атак уже белоруска вышла вперед. В целом вторая партия была более интенсивной и бодрящей — тут и брейки, и затяжные розыгрыши, и красивые удары. Главным было то, сколько ошибается Арина.

На традиционные рукопожатия уже никто не надеялся, но после матча Соболенко все равно ждала соперницу у сетки. Свитолина на нее даже не взглянула и тут же отправилась к судье на вышке. Сразу же раздались свист и гул с трибун, осуждающие действия украинки.

Элина Свитолина после матча. Фото Reuters

Арина же в интервью на корте хорошо отозвалась об Элине, которая только в январе начала тренироваться после рождения ребенка. «Очень сложный соперник, она хорошо двигается, да и в принципе, что она творит после рождения ребенка, это впечатляет, респект ей. Тяжелый матч, очень рада победе. Атмосфера потрясающая, спасибо вам, что пришли и болели за нас. Знаю, что вы все пришли на Новака, но я буду считать, что на меня. В детстве я больше тренировалась на грунте, а не на харде. Даже не знаю, почему все думают, что я больше специалист по харду. Я вполне комфортно себя чувствую на грунте, надеюсь зайти на «Ролан Гаррос» как можно дальше», — рассказала белоруска.

Арина установила личное достижение — теперь она доходила как минимум до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». За выход в финал белорусская теннисистка сыграет с чешкой Каролиной Муховой.