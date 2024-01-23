Заслуженный тренер России считает Хуркача неудобным соперником для Медведева.

Теннис. Australian Open 2024. Четвертьфинал

Мужчины

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Андрей Рублев в Мельбурне в шестой раз из семи своих последних турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2022, куда не допустили россиян, не в счет) добрался до четвертьфинала. Вот только и на Australian Open-2024 сделать шаг в полуфинал ему не удалось — Рублев уступил в трех партиях Яннику Синнеру, хотя не раз мог повернуть ход игры в свою пользу. Но в решающие моменты соперник действовал намного увереннее. Итоги турнира для пятой ракетки мира «СЭ» подвел заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин.

Вызывает озабоченность не сам результат, а качество игры Рублева

— На тай-брейке второго сета россиянин вел 5:1, но упустил партию. Сказалось, что россиянин провел изматывающий пятисетовый матч с Алексом де Минауром?

— На самом деле начальные условия, как говорят в математике, были разные. Они подошли к матчу с разным бэкграундом на этом турнире. Рублев провел несколько тяжелых матчей до четвертьфинала, которые отняли у него много моральных и физических сил. У Синнера игры были проще. Поэтому команде Андрея стоит задать себе вопрос: почему матчи у Янника складывались гораздо проще? Понятно, что сетка разная, но помимо этого есть еще целый ряд факторов, почему так произошло.

Конечно, Андрюше было тяжело. И, безусловно, тай-брейк он мог и должен был выигрывать. Но это совершенно не означает, что если бы Рублев взял второй сет, то весь матч сложился бы по-другому. У меня язык не поворачивается это сказать.

Андрей Рублев. Фото Reuters

— В чем помимо свежести был сильнее Синнер?

— На мой взгляд, игра Янника более привлекательная. У него больше вариантов для разных ситуаций. Андрей вынужден пользоваться ограниченным набором теннисных ресурсов, и в тяжелые моменты это порой дает сбой. Если коротко, то так.

— Четвертьфинал Australian Open — хороший результат для Рублева?

— Понятно, что когда человек стоит пятым в мире, то запросы выше. Хотя он проиграл теннисисту, который стоит выше его в рейтинге. С этой точки зрения ничего страшного не произошло. То есть если рассуждать исключительно по «посеву», то пятый номер не должен попадать в полуфинал. Там есть место только для первой четверки (смеется). Первый (Новак Джокович) и четвертый номер уже там, посмотрим, как завтра сыграют второй (Карлос Алькарас) и третий (Даниил Медведев).

С другой стороны, учитывая, что это был 10-й проигранный четвертьфинал турниров «Большого шлема»... Понятно, что хочется наконец-то пройти подальше. Это давит на психику. Если спросить у игрока, который стоит 48-м, или 35-м, или даже 15-м в рейтинге: четвертьфинал «Шлема» — хороший результат? Он ответит: замечательный. Для пятого номера рейтинга четвертьфинал — это задача-минимум. Андрей подтвердил свое место среди топов, но дальше не прошел.

У меня вызывает озабоченность не сам результат. Андрей прибавляет в отдельных компонентах, но игра в целом по структуре остается такой же, как была. На мой взгляд, это является тормозом.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Джокович предпочел бы сыграть в полуфинале с Медведевым или Алькарасом, чем с Синнером

— Про Синнера говорят, что он скрытый фаворит в Мельбурне. Вы согласны?

— Синнер серьезно прибавил во второй половине прошлого года. В первую очередь психологически, плюс заметно подтянул «физику». Теперь Янник представляет реальную опасность для всех, включая Джоковича. Думаю, что Новак предпочел бы сыграть в полуфинале с Медведевым или Алькарасом, чем с 22-летним итальянцем. Хотя понятно, что соперников не выбирают. Жеребьевка есть жеребьевка.

Но и говорить, что Синнер на голову выше всех, тоже неправильно. Поэтому я поостерегусь строить какие-то прогнозы.

— Чего ждать болельщикам от матча Даниила Медведева и Хуберта Хуркача?

— В теннисе есть такое понятие «неудобный соперник». Оно реальное. На себе это прочувствовал. Теннисист может быть ниже тебя по рейтингу, хуже по качеству игры, но выиграть у него в очной встрече чрезвычайно сложно. Хуберт именно такой соперник для Даниила. Но это не означает, что у россиянина мало шансов и что у Хуркача будет какое-то преимущество. Я ожидаю непростой матч для обоих.