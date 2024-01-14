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Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво

Сергей Подушкин
Обозреватель
Александр Зверев и Даниил Медведев
Даниил Медведев на Australian Open-2023 и с Александром Зверевым.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Скандалиста Александра Зверева в «Брейк-пойнте», напротив, выставили героем.

Australian Open уже стартовал, но разговоры в теннисном мире сейчас идут не только об играх, но и о новых эпизодах документального сериала «Брейк-пойнт» (Break Point) от Netflix. Наибольший резонанс вызвала серия «Незаконченное дело» про Александра Зверева, в котором немецкий теннисист с легкой руки сценаристов превращен в настоящего героя, возвращающегося после тяжелой травмы. А роль теннисного злодея отвели россиянину Даниилу Медведеву, мешающему Звереву побеждать при помощи неспортивных методов. Что ж, возможно, Медведев действительно не является образцом поведения на корте, а истории про «плохих русских» нынче в моде, но все же манипуляция фактами видна невооруженным глазом. И выглядит все это некрасиво.

Белый и пушистый Зверев

После успеха сериала про «Формулу-1» Netflix год назад запустил документальный цикл про теннис. Впрочем, сразу же стало очевидно, что рассчитан «Брейк-пойнт» прежде всего отнюдь не на теннисных болельщиков, а на массовую аудиторию, которая за игрой пристально не следит. Пусть какие-то любопытные моменты и откровения в отдельных сериях и были, но все же сюжеты не поражали своей глубиной. Сам теннис показан лишь в качестве фона, причем с реальностью обращаются, прямо скажем, очень вольно. Но даже на таком общем фоне история со Зверевым и Медведевым — явный перебор, за который как минимум россиянину стоило бы потребовать публичных извинений.

Надо признать, сюжет про теннисиста, который был практически на вершине, получил в важнейшем матче тяжелейшую травму, а затем вернулся и начал побеждать, выглядит по-голливудски красиво. Наверное, поэтому Зверев и «прошел кастинг» на роль героя, ведь в 2022-м в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля он получил тяжелейшую травму ноги (разрыв боковых связок голеностопа) и покинул корт на инвалидной коляске. В эпизоде врачи говорят Звереву, что никаких гарантий возвращения в теннис после операции нет. Спору нет, травма тяжелая, но все же по спортивным меркам не сравнить с протезированием бедра у Энди Маррея. Пусть это не отменяет тот факт, что возвращение в топ-10 для Саши — большое достижение.

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Но просто описывать возвращение в элиту Зверева с вкраплениями прямых речей самого теннисиста и его подруги-модели Софии Томаллы создателям «Брейк-пойнта» показалось скучным. Конечно, они могли попробовать поиграть на противоречивости своего героя — вспомнить о его отношениях с бывшими подругами с обвинениями в домашнем насилии, матерных оскорбления в адрес отца-тренера, о его снятии с турнира и условной дисквалификации за удары по судейской вышке в Акапулько в 2022-м.

Нет, об этом, как и о судебном процессе против Зверева, здесь вообще не сказано ни слова. Из Александра создатели эпизода лепят образ «белого и пушистого» — больного диабетом теннисиста, поднявшегося на вершину и основавшего свой благотворительный фонд.

Теннисисты Александр Зверев и Даниил Медведев
Александр Зверев и Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Можно требовать извинений от Netflix

Так что у Netflix получился идеальный Зверев — образец для подражания, которому по сценарию, конечно же, потребовался антагонист. На эту роль после драматического матча на «мастерсе» — 2023 в Монте-Карло был выбран Медведев. Тогда, напомним, в игре четвертого круга Даниил уступал Александру, но сумел выиграть, переломив ход встречи в том числе и при помощи нестандартных действий — в частности, снял подпорку сетки для одиночной игры и положил ее на землю.

Выглядело это достаточно креативно и забавно, однако создатели сериала превратили этот поступок россиянина в какую-то ужасную подлость. После которой, мол, по психике Зверева был нанесен жесточайший удар. Также показан и забег в туалет Даниила в перерыве между геймами в решающем сете. Выглядело это «притягивание за уши», конечно, смешно, как и фраза одного из тренеров Зверева после поражения: «Я потерял уважение к этому парню».

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Вероятно, поэтому Медведева еще до этого матча создатели сериала превратили в злодея — ни слова про жену и маленькую дочку, только видеоряд скандальных эпизодов прошлых лет, в том числе и с US Open-2019, когда Даниил на протяжении нескольких матчей конфликтовал с публикой. Есть и про увлечение компьютерными играми, в которых Медведев тоже является максималистом. А также высказывание Даниила о том, что на корте они со Зверевым всегда хотят победить и уничтожить друг друга: «Я всегда хочу побеждать! Всегда!»

В общем, перед нами такой плохой парень, настроенный на победы любой ценой над «теннисным джентльменом» Зверевым. Который злорадствует после поражения Медведева от Тиаго Сейбот Уайлда на «Ролан Гаррос» — 2023: «Медведев — один из лучших игроков в мире. Это помогает не играть с ним на ранних стадиях. Но в то же время я верю в карму. Я верю, что если ты желаешь кому-то зла, то это зло вернется к тебе». Мало того, затем на «Ролан Гаррос» злодеем показан и американец Фрэнсис Тиафо, который в матче со Зверевым на «Ролан Гаррос» — 2023 «вел себя как Медведев», но не смог победить «героического» Сашу.

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«Мне бы хотелось, чтобы в этой истории дети воспринимали «злодея» как пример. Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой», — отреагировала на эту серию Дарья Касаткина. С большой долей вероятности, с Касаткиной согласится большинство теннисисток и теннисистов — несправедливость создателей сериала по отношению к Медведеву очевидна. По идее, за такой эпизод Даниил должен ждать от Netflix публичных извинений. Но требовать он, судя по всему, не собирается, поскольку не хочет трепать себя нервы.

«Не смотрел эту серию, но в соцсетях видел нарезки. Полностью, наверное, и не буду смотреть, поскольку расстроюсь. Мне нечего сказать. Таков Netflix — там всегда что-то преувеличивают, всегда все горячо или холодно, нейтрального не существует. Люди вокруг меня, люди в раздевалке знают, каким я бываю на корте и вне него. И у меня хорошие отношения практически со всеми в туре. А сериал — это не реальная жизнь», — мудро прокомментировал уже в Мельбурне свой злодейский образ в сериале Даниил.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
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