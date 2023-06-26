Российскому участнику Уимблдона не дали британскую визу. Будут ли другие пострадавшие?

Лондонский турнир «Большого шлема» добился уменьшения штрафа за дискриминацию наших игроков, но на деле санкции сохраняются.

Седьмая ракетка России Павел Котов исчез из заявочных списков квалификации Уимблдона, первый раунд которого стартовал сегодня в Лондоне. Причиной снятия указаны проблемы с британской визой. Сам 24-летний россиянин сегодня проводил матч на турнире на Мальорке (выиграл у австралийца Ли Ту и прошел во второй круг) и пока не комментировал новости. Однако инцидент выглядит крайне неприятно, учитывая всю историю допуска наших спортсменов на травяной турнир «Большого шлема».

Минус один российский игрок

Павел Котов обратил на себя внимание российских любителей тенниса в нынешнем сезоне, когда оказался на подступах к первой сотне рейтинга ATP. Но громче всего его «прославило» видео, снятое во время квалификации «мастерса» в Мадриде. На нем слышно, как игрок в нецензурной форме обращается к своей матери на трибуне, живописно предлагая ей «закрыть рот». После разгоревшегося скандала Павел принес публичные извинения и объяснил, что не имел намерения никого оскорблять.

Фото Global Look Press

Вряд ли Котов претендовал на что-то серьезное на Уимблдоне. Даже выход в основную сетку на «Шлеме» стал бы для него большим успехом. И в целом непонятно, как на этой неделе он собирался совмещать игру в Лондоне и на испанском острове. Разве что он знал о проблемах с визой заранее. В финале квалификации Mallorca Championships Павел уступил, но попал в основную сетку в качестве лаки-лузера — по иронии судьбы на Ли Ту, которому накануне уступил в квалификации. Реванш Котов взял, но смысла спешить в Уимблдон ему теперь точно нет.

— Англия всегда достаточно долго рассматривала заявления, на визу нужно подавать заранее, — объяснила «СЭ» победительница Уимблдона в парном разряде Елена Веснина. — Грустно, что у Павла не удалось ее получить. Скорее всего, по времени не успели. Многим нашим ребятам уже выдали визы, но пришлось подождать, понервничать. Очень жаль, что он не сможет принять участие, но уже ничего не поделаешь. Неприятно, минус один российский игрок. Тем более Павел достаточно перспективный, молодой. Для него это тяжело. Ему нужно это пережить и готовиться к Открытому чемпионату США.

Фото Global Look Press

За что вернули часть штрафа?

Вполне возможно, что проблема действительно в нерасторопности теннисиста и его команды. Однако этот инцидент проецируется на крайне тяжелую ситуацию с допуском россиян на турниры в Великобритании по политическим причинам. В прошлом году британцы закрыли свои соревнования для представителей России и Белоруссии, выступающих в нейтральном статусе. За это они подверглись жесткой критике теннисного сообщества, Уимблдон был лишен рейтинговых очков и оштрафован на крупную сумму.

Правда, накануне стало известно, что АТР в два раза сократила размер штрафа — вместо миллиона долларов британцы заплатят 500 тысяч. На подобный шаг ассоциация пошла по просьбе организаторов Уимблдона, поскольку те одумались и в нынешнем сезоне отказались от бана, правда при определенных условиях. Формально были одобрены все российские и белорусские заявки, однако для получения виз игроки должны были пообещать не делать политических заявлений и доказать, что не получают господдержки и не сотрудничают с национальными спонсорами.

Данные ограничения вызвали серьезные проблемы у юниоров. «С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», — жаловался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Идиоты! У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры! Это никчемно», — писал в соцсетях вице-президент ФТР Евгений Кафельников.

Пока неизвестно, кто именно из молодых игроков не попал в Лондон из-за дискриминационных мир британского правительства. Однако такие точно будут. В отношении взрослых игроков до сих пор считалось, что трудностей нет, однако теперь вылезла ситуация с Павлом Котовым. В итоге получается, что британцы вроде как получили финансовые послабления за допуск наших игроков, а на практике имеют место скрытые дисквалификации. И предъявить за них претензии вроде как некому.