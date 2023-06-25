Трава теряет статус самого быстрого покрытия в теннисе. Как будет на Уимблдоне?

Почему трудно взять подачу на травяных кортах, а стиль «подача — выход к сетке» все еще эффективен.

Проходящий сейчас травяной сезон в теннисе короток (в этом году пять недель у женщин и шесть недель мужчин), но очень ярок и своеобразен. Некоторые результаты на этом покрытии удивляют, привычные фавориты вылетают, а темные лошадки выстреливают. И на то есть причины. Общеизвестно, что игра на траве заметно отличается от тенниса на харде и на грунте, а важность подачи здесь гораздо выше. Тем не менее считать, что современные травяные корты, в том числе и на знаменитом Уимблдоне, быстрее харда, нельзя. Причины все еще сохраняющейся на траве популярности стиля «подача — выход в сетке» совсем в другом.

Татьяна Мария. Фото Global Look Press

Очень низкий отскок

Практически все любители тенниса прекрасно осведомлены о том, что взять гейм на подаче соперника, особенно умеющего классно вводить мяч в игру, на траве практически невозможно. За примерами далеко ходить не надо — в истории навсегда останется встреча на Уимблдоне-2010 между американцем Джоном Иснером и французом Николя Маю. Она продолжалась 11 часов и 5 минут «благодаря» пятому сету, завершившемуся со счетом 70:68 в пользу Иснера. И причина крылась в том, что никто из мастеров подачи не позволял в решающей партии сопернику сделать решающий брейк. Кстати, Иснер на Уимблдоне поучаствовал и в еще одном марафонском матче — в полуфинале 2018 года он уступил еще одному мастеру подачи Кевину Андерсону из ЮАР 26:28 в пятой партии.

Спору нет, участие Иснера в этих играх логично — Джон обладает убойной подачей. Именно американцу принадлежит официальный рекорд скорости подачи 253 км в час, установленный, кстати, на траве в 2016-м в австралийском Куйонге в матче Кубка Дэвиса. Но при этом неофициальный рекорд скорости подачи от австралийца Сэма Грота на 10 км в час быстрее и был установлен на харде. Мало того, сейчас и на грунте подачи за 220-230 км в час от, скажем так, профильных специалистов — обычное дело. Но при этом там удерживать подачи гораздо сложнее.

Так что причина повышенного «удельного веса» классной подачи на траве заключается вовсе не в скорости, а в отскоке. Дело в том, что на грунте он после соприкосновения с поверхностью корта более высокий, а значит, принимающие получают больше времени на подготовку и ответ. На траве мяч отскакивает значительно ниже, чем на грунте, и ниже, чем на харде. При соприкосновении мяча с травинками они изгибаются, что и приводит к пониженному отскоку. Как следствие, мяч пролетает меньшее расстояние до встречи с игроком, и реагировать на подачу приходится быстрее, что, само собой, сказывается на качестве приема.

Еще один фактор — непредсказуемость отскока от травы. Ведь газон идеально ровным сделать невозможно, а значит, мяч, попадая в точки, расположенные друг от друга в паре сантиметров, может лететь совершенно по-разному. Так что в отличие от предсказуемого харда подстроиться к приему практически невозможно.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Замена травы

Это касается, кстати, и обмена ударами на задней линии, хотя здесь уже возможны варианты. Особенно ближе к решающим стадиям турниров, когда при всем старании агрономов на траве на особо эксплуатируемых участках начинают образовываться проплешины. Поэтому не стоит удивляться, когда мы видим на траве обмены на задней линии продолжительностью по 10 и даже 20 ударов. Тем не менее совсем уж затяжные розыгрыши на траве — большая редкость, чем на харде и на грунте. Причина опять-таки в более низком отскоке и его непредсказуемости.

В том числе поэтому на траве игрокам необходимо адаптировать работу ног, ниже подсаживаться под мячи. Не стоит забывать и о том, что в течение года теннисисты в основном тренируются на харде и на грунте, а значит, времени на адаптацию к травяному теннису у них совсем немного. Поэтому сильно подающие игроки получают преимущество за счет традиционной травяной тактики «подача — выход к сетке». Тем более мяч у сетки на траве выиграть заметно проще, чем на харде — благодаря низкому отскоку очень эффективны скидки под сетку, добежать до них от задней линии сопернику практически невозможно. Кстати, благодаря отскоку удары без вращения на данном покрытии эффективнее ударов с вращением.

Впрочем, ветераны тенниса, ранее блиставшие на траве, а также современные мастера травяной игры порой нет-нет да и ворчат о том, что раньше трава была зеленее, то есть быстрее, а стиль «подача — выход к сетке» приносил куда больше дивидендов. И это совершенно справедливо. Поскольку 25-30 лет назад с развитием технологий (прежде всего ракеток) теннис на траве стал зрелищем не для слабонервных — обмены ударами и комбинации практически исчезли из него как класс.

Как следствие, пошли разговоры, что трава устарела и должна быть заменена, что в Великобритании, естественно, не понравилось. Ведь представить Уимблдон на харде или грунте совершенно невозможно. Решением стало изменение агрономами в начале XXI века состава травы. Это помогло повысить жесткость травы и избавиться от сорняков, добавлявших отскоку непредсказуемость, повысить износоустойчивость кортов (опять-таки меньше непредсказуемости), а заодно чуть повысить отскок. И да — уимблдонская трава стала медленнее и стала терять реноме быстрейшего покрытия. Но главное, магическая теннисная аура Уимблдона все равно сохранилась.