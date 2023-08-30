Минус Хачанов и Потапова. Кто из россиян не оправдал надежд на старте US Open

Сегодня, 12:10
US Open
Мужчины. Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаш (Венгрия) — 6:1, 6:1, 6:0.
Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2.
Андрей Рублев (Россия, 8) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.
Майкл Ммо (США, WC) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:2, 6:4, 6:2.
Женщины. Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клер Лю (США) — 7:6 (7:3), 6:3.
Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.
Янина Викмайер (Бельгия) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:4, 6:4.
Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США) — 2:6, 6:4, 6:2.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США) — 6:2, 6:4.
Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия, 27) — 7:6 (6:4), 3:6, 6:3.
Джоди Беррейдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:4.
Во второй день на US Open российские теннисисты понесли серьезные потери. В том числе и незапланированные — среди вылетевших на старте есть и «сеяные»: прошлогодний полуфиналист Открытого чемпионата США Карен Хачанов и Анастасия Потапова. Хотя в случае с Хачановым не стоит забывать, что это был вообще первый одиночный матч Карена в одиночном разряде почти за три месяца. Всего же по итогам первого круга вылетело почти половина наших теннисистов.
Примечательно, что как раз год назад на Открытом чемпионате США и началась белая полоса в теннисной карьере Хачанова. Карен наконец-то сумел прорваться в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв, в частности, австралийца Ника Кирьоса — обидчика Даниила Медведева. Да и в матче за выход в финал дал бой норвежцу Касперу Рууду. Как рассказывал сам россиянин, после того турнира он поверил, что способен добиваться успехов на больших турнирах. Благодаря чему совершил качественный скачок в результатах — дошел до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «мастерсе» в Индиан-Уэллс и четвертьфинала «Ролан Гаррос», вернулся после многолетнего перерыва в топ-10 рейтинга ATP.
Но, увы, задержаться в первой десятке Карен не смог по объективным причинам — из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника он не выходил на корт после Открытого чемпионата Франции. Хачанов пропустил Уимблдон, но надеялся восстановиться к летней серии турниров в Америке на харде. Однако времени набрать форму все же не хватило — россиянин отказался от игры сперва в Лос-Кабосе, затем в Торонто, а в Цинциннати, пусть и заявился, в последний момент снялся с одиночного разряда. Ограничившись лишь играми в паре. Таким образом, в отсутствие игровой практики шансов повторить прошлогодний успех на US Open было маловато.
В итоге Хачанов по итогам жеребьевки попал на американца Майкла Ммо, который располагается на 89-й строчке в рейтинге, но в последнее время находится в неплохой форме. В частности, обыграл недавно поляка Хуберта Хуркача в Вашингтоне, а на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне в этом году выбивал в первых кругах Александра Зверева из Германии и канадца Феликса Оже-Альяссима соответственно. Теперь не повезло Хачанову, взявшему у американца всего восемь геймов. Но в данный момент главное — здоровье. Карен вполне может «пошуметь» в концовке сезона. Что касается вылета Александра Швеченко от британца Кэмерона Норри, то он был предсказуем. Таким образом, во второй круг у мужчин вышло четверо россиян из семи (проиграл еще Павел Котов) — Медведев, Андрей Рублев, который теперь сыграет с французом Гаэлем Монфисом, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
Представительство России в женской сетке US Open изначально было в два раза больше — в первом круге играли 14 теннисисток из нашей страны. Но после стартового барьера в строю остались только семь. По итогам второго дня к Анне Калинской, Мирре Андреевой и Элине Аванесян добавились Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. При этом победы Александровой и Касаткиной получились очень нервными, несмотря на «посев» и статус фаворитов в своих парах.
Екатерина, обидно проигравшая на днях в финале в Кливленде испанке Саре Соррибес Тормо, на сей раз вытащила тяжелейший матч против экс-финалистки открытого чемпионата США канадки Лейлы Фернандес. В решающей партии она вела 3:0, затем уступала 3:4, но сумела взять три заключительных гейма и выйти во второй круг, причем на украинку — Лесю Цуренко.
Мало того, на этой стадии в женской сетке нас ждет еще одно российско-украинское противостояние — Анастасия Павлюченкова против Элины Свитолиной. Павлюченкова, сенсационно дошедшая до четвертьфинала «Ролан Гаррос», с тех пор провела только два небольших турнира на грунте и вылетела на старте в Цинциннати. Но сейчас уверенно обыграла американку Фиону Кроули. Проявила характер Дарья Касаткина, отыгравшаяся с 0:1 по сетам у американки Алисии Паркс. Теперь Касаткина встретится с экс-чемпионкой турнира «Большого шлема» американкой с российскими корнями Соней Кенин. А Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач.
К сожалению, после двух подряд выходов в третий круг Гранд-слемов вылетела 38-я ракетка мира Анна Блинкова, неожиданно легко проигравшая британке Джоди Берридж. 38-летняя Вера Звонарева вела в первом сете у бельгийки Янины Викмайер, но, видимо, слишком устала после изматывающей квалификации. Однако главной неприятностью дня у женщин стало поражение Потаповой от датчанки Клары Таусон. Ключевым в матче стал десятиминутный гейм при 3:3 в третьем сете, который Таусон взяла с седьмого брейк-пойнта. Что касается Анастасии, то кризис 22-летней россиянки, здорово начавшей сезон, явно затягивается. С учетом вылета в третьем круге Уимблдона от Мирры Андреевой Потапова проиграла уже в пятый раз в шести последних встречах.