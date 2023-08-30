Минус Хачанов и Потапова. Кто из россиян не оправдал надежд на старте US Open

Итоги первого круга Открытого чемпионата США для наших теннисистов.

US Open

Мужчины. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаш (Венгрия) — 6:1, 6:1, 6:0.

Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2.

Андрей Рублев (Россия, 8) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Майкл Ммо (США, WC) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:2, 6:4, 6:2.

Женщины. Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клер Лю (США) — 7:6 (7:3), 6:3.

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.

Янина Викмайер (Бельгия) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:4, 6:4.

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США) — 2:6, 6:4, 6:2.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США) — 6:2, 6:4.

Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия, 27) — 7:6 (6:4), 3:6, 6:3.

Джоди Беррейдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:4.

Во второй день на US Open российские теннисисты понесли серьезные потери. В том числе и незапланированные — среди вылетевших на старте есть и «сеяные»: прошлогодний полуфиналист Открытого чемпионата США Карен Хачанов и Анастасия Потапова. Хотя в случае с Хачановым не стоит забывать, что это был вообще первый одиночный матч Карена в одиночном разряде почти за три месяца. Всего же по итогам первого круга вылетело почти половина наших теннисистов.

Не хватило игровой практики

Примечательно, что как раз год назад на Открытом чемпионате США и началась белая полоса в теннисной карьере Хачанова. Карен наконец-то сумел прорваться в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв, в частности, австралийца Ника Кирьоса — обидчика Даниила Медведева. Да и в матче за выход в финал дал бой норвежцу Касперу Рууду. Как рассказывал сам россиянин, после того турнира он поверил, что способен добиваться успехов на больших турнирах. Благодаря чему совершил качественный скачок в результатах — дошел до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «мастерсе» в Индиан-Уэллс и четвертьфинала «Ролан Гаррос», вернулся после многолетнего перерыва в топ-10 рейтинга ATP.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Но, увы, задержаться в первой десятке Карен не смог по объективным причинам — из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника он не выходил на корт после Открытого чемпионата Франции. Хачанов пропустил Уимблдон, но надеялся восстановиться к летней серии турниров в Америке на харде. Однако времени набрать форму все же не хватило — россиянин отказался от игры сперва в Лос-Кабосе, затем в Торонто, а в Цинциннати, пусть и заявился, в последний момент снялся с одиночного разряда. Ограничившись лишь играми в паре. Таким образом, в отсутствие игровой практики шансов повторить прошлогодний успех на US Open было маловато.

В итоге Хачанов по итогам жеребьевки попал на американца Майкла Ммо, который располагается на 89-й строчке в рейтинге, но в последнее время находится в неплохой форме. В частности, обыграл недавно поляка Хуберта Хуркача в Вашингтоне, а на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне в этом году выбивал в первых кругах Александра Зверева из Германии и канадца Феликса Оже-Альяссима соответственно. Теперь не повезло Хачанову, взявшему у американца всего восемь геймов. Но в данный момент главное — здоровье. Карен вполне может «пошуметь» в концовке сезона. Что касается вылета Александра Швеченко от британца Кэмерона Норри, то он был предсказуем. Таким образом, во второй круг у мужчин вышло четверо россиян из семи (проиграл еще Павел Котов) — Медведев, Андрей Рублев, который теперь сыграет с французом Гаэлем Монфисом, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В ожидании матчей с украинками

Представительство России в женской сетке US Open изначально было в два раза больше — в первом круге играли 14 теннисисток из нашей страны. Но после стартового барьера в строю остались только семь. По итогам второго дня к Анне Калинской, Мирре Андреевой и Элине Аванесян добавились Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. При этом победы Александровой и Касаткиной получились очень нервными, несмотря на «посев» и статус фаворитов в своих парах.

Екатерина, обидно проигравшая на днях в финале в Кливленде испанке Саре Соррибес Тормо, на сей раз вытащила тяжелейший матч против экс-финалистки открытого чемпионата США канадки Лейлы Фернандес. В решающей партии она вела 3:0, затем уступала 3:4, но сумела взять три заключительных гейма и выйти во второй круг, причем на украинку — Лесю Цуренко.

Екатерина Александрова. Фото AFP

Мало того, на этой стадии в женской сетке нас ждет еще одно российско-украинское противостояние — Анастасия Павлюченкова против Элины Свитолиной. Павлюченкова, сенсационно дошедшая до четвертьфинала «Ролан Гаррос», с тех пор провела только два небольших турнира на грунте и вылетела на старте в Цинциннати. Но сейчас уверенно обыграла американку Фиону Кроули. Проявила характер Дарья Касаткина, отыгравшаяся с 0:1 по сетам у американки Алисии Паркс. Теперь Касаткина встретится с экс-чемпионкой турнира «Большого шлема» американкой с российскими корнями Соней Кенин. А Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач.

К сожалению, после двух подряд выходов в третий круг Гранд-слемов вылетела 38-я ракетка мира Анна Блинкова, неожиданно легко проигравшая британке Джоди Берридж. 38-летняя Вера Звонарева вела в первом сете у бельгийки Янины Викмайер, но, видимо, слишком устала после изматывающей квалификации. Однако главной неприятностью дня у женщин стало поражение Потаповой от датчанки Клары Таусон. Ключевым в матче стал десятиминутный гейм при 3:3 в третьем сете, который Таусон взяла с седьмого брейк-пойнта. Что касается Анастасии, то кризис 22-летней россиянки, здорово начавшей сезон, явно затягивается. С учетом вылета в третьем круге Уимблдона от Мирры Андреевой Потапова проиграла уже в пятый раз в шести последних встречах.