Чесноков считает хорошей тренировкой участие россиян в World Tennis League

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что участие в турнире World Tennis League является хорошей тренировкой перед сезоном для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Мирры Андреевой.

Россияне на турнире играют в команде «Орлы» вместе с американкой Софией Кенин.

«Это очень представительный турнир, здорово, что удалось собрать такую команду. Это очень хорошая тренировка перед стартом сезона. Здорово, что наши теннисисты вышли в финал, но это было ожидаемо, у них крепкий состав», — сказал Чесноков ТАСС.

Финальный матч турнира пройдет 24 декабря.