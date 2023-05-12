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Сегодня, 12:20

Чесноков считает, что матч против Свентек станет испытанием для Павлюченковой

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Риме между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Игой Свентек из Польши.

«Свентек сейчас находится в очень хорошей форме, она обыгрывает практически всех соперниц на грунте, не оставляя особо шансов. Павлюченкова пока только набирает форму, матч против Свентек станет для нее настоящим испытанием, очень интересно будет посмотреть, что Анастасия сможет противопоставить ей. Она играет не так много матчей, потому что на последних турнирах ей достается не самый сильный соперник в первом круге, но уже во втором противостоит кто-то из топ-10 мирового рейтинга, поэтому очень сложно оценить ее текущую форму», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч между Павлюченковой и Свентек состоится 12 мая и начнется не раньше 14.00 по московскому времени. Представительница Польши на данный момент возглавляет мировой рейтинг WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17730849
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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