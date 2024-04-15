Шнайдер проиграла Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте

Сегодня, 21:27
Россиянка Диана Шнайдер проиграла испанце Пауле Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте — 3:6, 4:6.
Матч длился 1 час 42 минуты. Бадоса сделала за игру 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У Шнайдер — 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8 попыток.
Бадоса вышла во второй круг и встретится с Ариной Соболенко (Белоруссия, 2).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (Россия, Q) — 6:3, 6:4