Кудерметова в трех сетах проиграла Рыбакиной во втором круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Девушки провели на корте 2 часа 35 минут.

19-я ракетка мира Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 4-й ракетки мира Рыбакиной 9 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис, 7).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:4