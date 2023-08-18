Гауфф: «Чувствовала себя, будто я на разогреве у Джоковича и Монфиса»

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке болельщиков во время матча третьего круга турнира в Цинциннати.

«Народу на трибунах было больше, чем на прошлой игре. Наверное, это потому, что Джокович и Монфис должны были играть дальше. Чувствовала себя, будто я на разогреве у них. Ладно, сколько у этого парня выигранных турниров «Большого шлема»? У меня сейчас ни одного. Но, возможно, однажды я выступлю в главной роли», — цитирует Гауфф Sportskeeda.

В матче третьего круга Гауфф обыграла чешку Линду Носкову со счетом 6:4, 6:0. Ее следующей соперницей станет Ясмин Паолини из Италии.

19-летняя американка является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительницей 12 турниров WTA.