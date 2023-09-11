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Сегодня, 15:58

Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после победы на US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Коко Гауфф.
Фото Reuters
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Американская теннисистка Коко Гауфф попала в тройку лучших в обновленном рейтинге WTA.

После победы на US Open спортсменка занимает третье место в списке. Как сообщает Opta, Гауфф в возрасте 19 лет и 182 дней стала самой молодой спортсменкой с октября 2006 года, попавшей в топ-3 рейтинга, — предыдущей такой теннисисткой была Мария Шарапова.

Также Гауфф стала самой молодой американкой с ноября 1999 года, попавшей в тройку лучших в списке, — ее предшественницей была Винус Уильямс.

Коко Гауфф впервые в карьере стала победителем турнира «Большого шлема», всего у нее шесть трофеев в карьере.

Теннис
Кори Гауфф
Мария Шарапова
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