Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после победы на US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф попала в тройку лучших в обновленном рейтинге WTA.

После победы на US Open спортсменка занимает третье место в списке. Как сообщает Opta, Гауфф в возрасте 19 лет и 182 дней стала самой молодой спортсменкой с октября 2006 года, попавшей в топ-3 рейтинга, — предыдущей такой теннисисткой была Мария Шарапова.

Также Гауфф стала самой молодой американкой с ноября 1999 года, попавшей в тройку лучших в списке, — ее предшественницей была Винус Уильямс.

Коко Гауфф впервые в карьере стала победителем турнира «Большого шлема», всего у нее шесть трофеев в карьере.