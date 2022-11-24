Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних

Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчински ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних, сообщает Sport.pl.

Ранее народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала о его поведении в прошлом.

После этого польские теннисисты выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши.

Правление приняло решение создать внутреннюю комиссию по расследованию предъявленных Скшипчински обвинений.