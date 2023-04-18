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Сегодня, 16:27

Касаткина взяла только два гейма у Бадосы на старте турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла испанке Пауле Бадосе на старте турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 1:6, 1:6. Девушки провели на корте 1 час 10 минут.

8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 31-й ракетки мира Бадосы 3 эйса,ни одной двойной и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира Бадоса сыграет с соотечественницей Кристиной Букшей.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
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