Американка Дэвис обыграла Павлюченкову и встретится с Блинковой в полуфинале турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Лорен Дэвис в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:1, 6:7 (2:7), 0:6. На счету Павлюченковой — 1 двойная ошибка и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта. У Дэвис 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 18 реализованных брейк-пойнтов. В полуфинале Дэвис сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Страсбург (Франция) Турнир WTA Internationaux de Strasbourg Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Лорен Дэвис (США, 7) — Анастасия Павлюченкова (Россия, WC) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0