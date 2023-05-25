Американка Дэвис обыграла Павлюченкову и встретится с Блинковой в полуфинале турнира в Страсбурге

Сегодня, 16:53
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Лорен Дэвис в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:1, 6:7 (2:7), 0:6.
На счету Павлюченковой — 1 двойная ошибка и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта. У Дэвис 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 18 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Дэвис сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лорен Дэвис (США, 7) — Анастасия Павлюченкова (Россия, WC) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0