Павлюченкова проиграла Свентек со счетом 0:6, 0:6 во втором круге «Мастерса» в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова разгромно проиграла польке Иге Свентек в матче второго круга турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 0:6, 0:6. Павлюченкова сделала за игру 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок. У Свентек — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:0