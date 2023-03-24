Александрова вышла в третий круг турнира в Майами

Сегодня, 20:30
Россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира WTA в Майами (США) — 6:3, 5:7, 6:4.
Матч длился 2 часа и 17 минут. Александрова сделала 11 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. У Таунсенд — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 5:7, 6:4
Каролина Мухова (Чехия, Q) — Чжу Линь (Китай, 32) — 6:4, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 17) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:4