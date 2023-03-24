Александрова вышла в третий круг турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира WTA в Майами (США) — 6:3, 5:7, 6:4. Матч длился 2 часа и 17 минут. Александрова сделала 11 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. У Таунсенд — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9). Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Екатерина Александрова (Россия, 18) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 5:7, 6:4 Каролина Мухова (Чехия, Q) — Чжу Линь (Китай, 32) — 6:4, 6:2 Каролина Плишкова (Чехия, 17) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:4