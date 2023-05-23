Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Сегодня, 14:33
Анна Блинкова обыграла немку Анну-Лену Фридзам во втором круге турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:4, 7:6 (13:11).
Россиянка за матч сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. У немки — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 7:6 (13:11)