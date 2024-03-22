Рыбакина обыграла Таусон и вышла в третий круг турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Майами обыграла Клару Таусон из Дании со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В третьем круге Рыбакина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 7:5, 6:4