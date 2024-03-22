Рыбакина обыграла Таусон и вышла в третий круг турнира в Майами

22 марта, 06:37
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Майами обыграла Клару Таусон из Дании со счетом 3:6, 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Рыбакина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 7:5, 6:4