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Сегодня, 16:13

Тарпищев назвал условие, при котором Кудерметова сможет обыграть Гауфф на турнире в Пекине

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине между россиянкой Вероникой Кудерметовой и американкой Коко Гауфф.

«Тяжело предполагать результат, потому что игра Кудерметовой будет зависеть от степени ее психологической усталости. Она выиграла предыдущий турнир — нервная нагрузка была большой. Если Вероника восстановилась, думаю, она вполне может выиграть в силу того, что она сейчас на ходу и очень хорошо подает. Но я не буду сейчас судить, успеет ли она восстановиться или нет», — сказал Тарпищев «СЭ».

На прошлой неделе Кудерметова выиграла турнир на 500 очков в Токио, обыграв в финале американку Джессику Пегулу (7:5, 6:1).

Гауфф является действующей чемпионкой US Open.

Матч Гауфф и Кудерметовой состоится в четверг, 5 октября. Ориентировочное время начала игры — 07.00 по московскому времени.

Теннис
Вероника Кудерметова
Кори Гауфф
Шамиль Тарпищев
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