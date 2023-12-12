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Сегодня, 05:42

Тарпищев — о признании Андреевой новичком года WTA: «Не сенсация, хотя и приятно. Этот сезон сложился для нее удачно»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, что Мирра Андреева стала лучшим новичком 2023 года по версии WTA.

«Не сенсация, хотя и приятно. Этот сезон удачно для нее сложился. Теперь человек должен формироваться. Следующий год будет сложный, но нужно делать правильную систему подготовки, чтобы не было провала. И надо не гнаться за результатами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В 2023 году 16-летняя Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира. Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/19508607
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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