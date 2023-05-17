Тарпищев считает, что Кудерметова способна выйти в финал «Мастерса» в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру россиянки Вероники Кудерметовой на турнире в Риме.

«Кудерметова нормально играет, и если будет играть в свой теннис, то должна быть в финале. Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. В полуфинале «Мастерса» россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Игра пройдет 19 мая в 14.00 по московскому времени.